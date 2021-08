Julia Otero hace así frente al verano mientras continua su lucha contra el cáncer

Más información La buena noticia que ha recibido Julia Otero tras anunciar que tiene cáncer

Julia Otero está luchando contra su enfermedad con muy buena actitud. "Por fin se retiró el sol y los que lo tenemos prohibido este verano, ya podemos salir a pasear. #FaiUnSolDeCarallo que diría mi amigo Anton Reixa", escribió la comunicadora en su Instagram. En la foto aparece con un look muy completo en el que luce sombrero y gafas, además dichas gafas esconden una bonita anécdota que contó Julia a sus seguidores: "Por cierto, una curiosidad: las gafas que llevo se las quitó para regalármelas Paloma Picasso en 1989. Vino a La Luna, me dijo que ese diseño lo hizo siguiendo la forma de sus cejas. Miró las mías, sentenció que eran como las suyas y me dijo que si me gustaban, me las regalaba. Y ahí están, cumpliendo años y tan frescas".

Los comentarios no han tardado en llegar a la foto de la periodista, Mónica Carrillo, su compañera de profesión que también ha sufrido la enfermedad, un cáncer de piel en la zona de la nariz, le ha comentado: "J A B A T A", animando de esta forma a su colega de profesión a continuar con su lucha.

La vida de Julia ha cambiado consideradamente desde que tiene la enfermedad pero ella se está adaptando de forma muy valiente a la nueva situación. En sus redes comparte con sus seguidores su día a día donde no falta el humor. "Mi oncólogo me manda a paseo y soy obediente . Cada día 6, 7 u 8 kms. Así se estimula la producción de unos seres muy simpáticos llamados neutrófilos". La comunicadora sigue las recomendaciones de su médico a raja tabla, y trata de huir de los rayos UVA en cada sitio al que va: "Haciendo el guiri por #BCN, ciudad tropical, aún a las 20h. Calor y humedad, la combinación perfecta para la felicidad térmica. Me pido el invierno!!! ".

