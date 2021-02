La buena noticia que ha recibido Julia Otero tras anunciar que tiene cáncer

Hace apenas unos días Julia Otero daba una noticia que nunca nadie habría querido escuchar. Y es que la locutora confesó en su programa en directo que sufría cáncer con unas palabras emotivas pero que también estaban cargadas de fuerza y optimismo: "Hola familia. Hola a todos. Después de una semana he llegado a la conclusión de que tenía que compartir con mis oyentes la razón de mi ausencia. El martes pasado en un control rutinario llegó la sorpresa" comenzaba, "La palabra cáncer da miedo pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días" continuó.

Tras esto indicó que su lucha ya había comenzado: "No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues me estoy aplicando el cuento" decía una Julia llena de esperanza. Además, confirmó que se iba a mantener un tiempo ausente de la radio para cuidarse aunque asegura que "entre quimio y quimio" volverá a su querido puesto de trabajo. Ahora, días más tarde ya se sabe de qué tipo de cáncer se trata, y es que según afirman fuentes de su entorno la presentadora sufre cáncer de colon.

Pero no todas las noticias son malas, sino que Julia está de enhorabuena porque su enfermedad ha sido detectada a tiempo y simplemente han encontrado "apenas unas celulillas que le han visto al hacerse unas pruebas", por lo que la recuperación está asegurada. Además, esto lo saben bien sus dos grandes apoyos, su marido Josep y su hija Candela, ambos médicos. Ellos no se han separado ni un solo segundo de la periodista para darle todo su cariño, sin embargo, como profesionales sanitarios que son, saben que Julia no corre un mayor riesgo.

Seguro que esta noticia era la que todos los fans de la locutora estaban esperando después de llevarse ese duro varapalo que conmocionó a sus miles de seguidores.

