Julia Janeiro, su reacción tras no reencontrarse con su padre en Madrid

Julia Janeiro cumplía hace unos días la mayoría de edad, por lo que rápidamente se convirtió en el centro de todas las miradas al despixelarse por fin su cara. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario celebraba sus 18 años en Madrid junto a su novio, Bryan Mejía, pero lejos de su familia.

De ahí que a muchos les haya sorprendido el que la joven no se haya reencontrado con su padre. El diestro viajaba a la capital por motivos profesionales, ya que se encuentra participando en la segunda entrega de ‘El Desafío’ de Antena 3, pero ha quedado en ningún momento con su hija, al menos que haya salido a la luz.

Muchos han sido los que no han entendido que tras un tiempo sin verse, al parecer Julia lleva ya varias semanas viviendo en Getafe junto a su chico, y tras haber sido su cumpleaños, padre e hija no hayan quedado. Aunque algunos otros consideran que por protocolo covid de la productora con la que Jesulín está grabando, se han tenido que ver obligados a no verse.

Sea como sea, Julia ha compartido una reflexión en su Instagram que deja bien claro lo que le parece el revuelo que se ha armado: “Become more aware of what is really worth your energy” (“Sé más consciente de lo que realmente vale tu energía)”, con lo que sus seguidores han interpretado que la ahora influencer entiende perfectamente la situación.

Y es que desde que Julia se ha convertido en un personaje público, su número de seguidores en redes sociales ha crecido como la espuma, y en tan sólo unos días ya alcanza los 175.000, por lo que muchos consideran que todo apunta a que las firmas recurrirán a ella para promocionar sus productos.

