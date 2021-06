Julia Janeiro presume de cuerpazo en bikini enseñando por primera vez su tatuaje

Hace poco Julia Janiero, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, se estrenó como influencer abriendo su cuenta de Instagram hacia el público, en el cual ya acumula más de 180.000 seguidores. No fue una decisión fácil, pero ha tomado este gran paso con la ayuda de su familia, sobre todo su hermana mayor, Andrea Janeiro.

La joven de 18 años también ha comenzado a promocionar una marca de gafas de sol y lo desveló a través de sus stories, y ha continuado compartiendo publicaciones con un descuento que tiene. Además, uno de sus imprescindibles accesorios son las gafas, ya que se pueden ver en varias publicaciones en modo inspiración o llevadas por la joven.

Sin embargo, ahora Julia sorprende a sus seguidores con una foto más arriesgada que nunca. Al mismo tiempo da por inaugurada la temporada de piscina. La publicación está acompañada por un comentario poético en inglés, "I want what wants me" (quiero lo que me quiere).

Julia posa sensualmente en la piscina con los ojos cerrados disfrutando de los rayos de sol y presumiendo de cuerpazo en bikini, a la misma vez enseñado su desconocido tatuaje, una rosa en el lateral del costado. Una imagen en blanco y negro ya acumula más de 10.000 'me gusta' y sin rastro de comentarios, ya que los tiene desactivados para evitar críticas.

No es la primera vez que enseña su figura espectacular en las redes sociales, lo ha hecho en otras dos ocasiones: una hace tres semanas con un bikini amarillo en la playa y el otro hace un año con un bañador de palmeras en una piscina.

Poco a poco se está dejando ver más por sus redes sociales y creando su propio hueco y estilo en el mundo de las influencers.

