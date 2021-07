Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique, destrozada tras perder a un ser muy querido

Julia Janeiro se ha mostrado muy triste en sus redes sociales por la pérdida de su fiel compañera Zoe, su gatita. "Descansa en el paraíso", escribió para despedirse de ella. Zoe dio positivo en panleucopenia, una enfermedad provocada por un virus muy contagioso.

Zoe, gata de Julia Janeiro | Redes

Pese a sus esfuerzos, la joven ha tenido que despedirse de su mascota. "Zoe llevaba unos días ingresada otra vez, no comía y tenía vómitos y diarrea. Dio positivo en panleucopenia. Le hicieron transfusión de plasma y estuvo con más medicación. Anoche tuvo un vómito muy fuerte, no pudo expulsarlo todo y se le fue a los pulmones. No podía respirar bien y cuando llegué a verla ya había fallecido", explica a sus seguidores. A pesar de todo, la hermana de Andrea Janeiro tiene el consuelo de que puede superar este duro trance junto a sus otros dos gatos: Rey y Mía.

Sin embargo, su mal momento no termina ahí: Rey también podría estar contagiado. Este lunes se someterá a una prueba que determinará los cuidados que tendrá que tener con él.

"Está mejor, aunque tiene diarrea, come, bebe y juega", explicó. "Es un bebé y no tiene suficientes defensas. Lo más seguro es que también esté contagiado. El lunes le hacen la prueba".

Julia ha recibido numerosas muestras de apoyo y cariño a través de sus redes sociales, y seguro que su familia y amigos se han volcado en ella para ayudarla a superar tan dolorosa pérdida. Su novio, Brayan Mejía, ha demostrado estar muy pendiente de ella en los últimos meses, posicionándose como uno de los pilares fundamentes en su vida.

Julia Janeiro no se separa de su novio Brayan Mejía | Gtres

Seguro que te interesa...

Julia Janeiro, ante las informaciones que se están publicando sobre ella