Hace ya varios meses que Julia Janeiro, la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique, cumplió la mayoría de edad y, desde entonces, la exhibición pública a la que estaba expuesta ha aumentado exponencialmente: tanto por los numerosos titulares de los que se ha convertido en protagonista como por abrir su perfil en redes al público. Y es que, la joven ya se ha hecho un hueco en este mundillo y cada vez es más habitual que la veamos hacer pinitos como influencer.

Desde promociones hasta increíbles posados en bikini con los que demuestra el gran potencial que tiene. Sin embargo, en esta ocasión, lejos de hacer uso de sus redes sociales para ello, lo ha hecho para estallar ante las críticas que no deja de recibir. Y es que, Juls ha querido dar explicaciones sobre el motivo por el que escribe los pies de foto de las imágenes en inglés y no en español.

Julia Janeiro | Europa Press

Harta de los mensajes que le llegan, ha sido a través de sus Instagram Stories desde donde no ha podido evitar contestar: ''Queríais una respuesta de por qué escribo en ingles los pies de foto y, como os veo un poco perturbados por eso, os diré que: sí sé hablar español. Escribo mis publicaciones en inglés porque me gusta, porque quiero y porque puedo escribir en el idioma que me parezca'', ha comenzado diciendo.

Asimismo, ha desvelado que, para todos aquellos que quieran saber la traducción, existe un icono en la misma plataforma para que sepan lo que está escribiendo: ''Hay una opción para traducir las frases a vuestro idioma, es tan fácil como eso'', ha continuado.

Para concluir su mensaje, la hija del mediático matrimonio ha querido hacer hincapié en el hecho de que está cansada de que a cualquier cosa que diga se le busquen los tres pies al gato: ''Le buscáis las vueltas a todo y por cualquier mínima cosa, como esto, veis problemas'', ha sentenciado.

Julia Janeiro responde a las críticas | Instagram

