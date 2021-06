La hija de Jesulín de Ubrique estalla contra un comentario que asegura que se desnuda para ganar seguidores

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Julia Janeio, ha querido responder a través de las redes sociales a un mensaje que ha recibido donde la critican por cómo posa mostrando su cuerpo.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario | Gtres

Julia Janeiro había evitado por todos los medios entrar al trapo de sus detractores pero ha acabado estallando por primera vez, tras recibir una durísima crítica de una seguidora.

Julia Janeiro, o Juls como ella se llama en las redes sociales, ha compartido un pantallazo de uno de los duros mensajes que recibe. En el mismo, su seguidora lamenta que "se desnude para ganar seguidores" y se escuda en que es "un consejo como mujer".

Según apuntaron algunas informaciones, Julia sufrió acoso escolar durante algunos años de su vida y no parece estar dispuesta a pasar por lo mismo años después.

"Mensajes así me llegan continuamente. Para empezar, como mujer, puedo hacer y enseñar lo que me parezca o no. Como mujer, puedo tomar las decisiones que vea convenientes. Y, como mujer, muchas de vosotras tendríais que evitar hacer este tipo de comentarios dañinos hacia otras mujeres. Queréis respeto e igual pero entre nosotras somos las peores", ha dicho Julia Janeiro muy ofendida.

"Lo mejor de todo es que todos esos comentarios que recibo vienen de mujeres que por edad podrían perfectamente ser mi madre e incluso mi abuela. Hay que cambiar mucho el chip", concluye, visiblemente afectada.

Comentario Julia Janeiro | Redes

Julia Janeiro se propuso no entrar en temas personales en sus redes sociales, que por ahora es la única plataforma a través de la que podemos conocerla más, y desde que cumpliera la mayoría de edad ha ido creciendo como influencer pero siempre cuidando al máximo su imagen y no entrando en polémicas familiares ni de ningún otro tipo.

Seguro que te interesa...

Julia Janeiro, la hija de Jesulín, presume de cuerpazo en bikini