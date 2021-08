Julia Janeiro borra todo rastro de su novio Bryan Mejía

Julia Janerio ha decidido eliminar las fotos con su novio Bryan Mejía de su perfil de Instagram. La hija del torero llevaba más de uno año de romance con el futbolista. La relación era discreta pero segura, el joven ya había conocido con acierto a la familia de Julia. Con tan solo 18 años se fueron a vivir juntos a Madrid. Los seguidores de la influencer se sorprendieron al encontrar las fotos de la pareja eliminadas sin ningún motivo aparente.

La periodista Chelo García Cortés sentenció que "ya no son pareja". Esta afirmación no está confirmada por ninguno de los protagonistas. Los rumores sobre su ruptura son abundantes. Algunos medios de comunicación comentan que los jóvenes atraviesan una dura crisis que tratan de solucionar. Julia, la hermana de Andrea Janeiro, todavía sigue en redes sociales al futbolista. Bryan por su parte también mantiene el follow, algo que deja una mínima esperanza en la historia o simplemente puede que hayan decidido acabar la relación en buenos términos.

Las redes sociales de la hija de María José Campanario continúan muy activas. Julia sigue creando contenido para sus seguidores compartiendo fotos en bikini en las que luce un espectacular cuerpazo. La influencer pasa unos relajados días de vacaciones junto a su familia.

A diario la joven comparte su tiempo de ocio en sus redes, pero no suele hablar de sus emociones. Hace unos días publicó una reveladora frase sobre su estado de ánimo y sus sentimientos que podría interpretarse como una indirecta para Bryan: "No puedes echar de menos lo que nunca has tenido".

