El juez dictamina que Manuel Díaz 'El Cordobés' es hijo de Manuel Benítez

El juzgado de Primera Instancia Número 4 de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado sentencia y reconoce que Manuel Díaz 'El Cordobés' es "hijo no matrimonial" de Manuel Benítez. El fallo reconoce la validez de la prueba de ADN que revela que hay un 99,9% de probabilidades que sean padre e hijo. El juicio se celebró el pasado 28 de abril, al cual, Manuel Benítez no asistió.

Además, el juez reconoce que la prueba realizada por el perito corrobora "no sólo los resultados, sino también que se había garantizado la cadena de custodia de las muestras". "Es un día muy importante pero no puedo estar feliz porque no me gusta que esto se haya tenido que hacer aquí", dice el diestro a la salida de los juzgados. Por otra parte, 'El Cordobés' ha querido aclarar que la batalla judicial es para "defender su identidad y la de su hijos" y para reivindicar "la verdad" de su madre.

'El Cordobés' reconoció en una entrevista cómo había vivido sin una figura paterna cerca. Además reveló que siempre quiso ser torero para que su padre se sintiera orgullo de él y tuvieran algo en común que les uniera. "El vacío que tengo no se lo deseo a nadie", sentenció sobre el tema de su padre.