La surrealista historia de Juanes tras robar un coche sin darse cuenta

Juanes ha vivido, probablemente, la situación más surrealista en la que hasta ahora se habrá encontrado. Lo que en un principio comenzó siendo una cita romántica con su mujer, acabó con la policía ''armada hasta los dientes'' en la puerta de su casa denunciando que había cometido un robo. El cantautor, que pocas veces suele hacer públicos los aspectos más personales de su vida, ha contado a través de su perfil en redes uno de los sucesos ''más extraños'' que le han pasado en los últimos tiempos en el que, sin quererlo, se convirtió en el auténtico protagonista.

Tras la entrañable velada en el restaurante donde cenaron, el artista llegó a casa y en su estudio se puso manos a la obra para grabar alguna de sus próximas canciones. Sin embargo, todo dio un giro de 180 grados cuando, en lo que aparentemente iba a ser otra noche rutinaria, su pareja, Karen Cecilia y su hija, Luna, le avisaron de que en la puerta de su casa se encontraba la policía preguntando por él.

''Bajo y me encuentro cinco coches y diez agentes'', ha relatado asombrado a través de su publicación, dónde ha desvelado que el motivo de su inesperada presencia era el hurto que cometió al haberse llevado un coche que no le pertenecía. Entonces, asegura que miró su auto aparcado y les dijo: ''Señor oficial, ese es mío, estaba con mi esposa y he llegado hace una hora más o menos''.

Tras varios intentos tratando de convencer a los agentes, el colombiano decide volver a su casa y, aún con el 'susto' en el cuerpo, trata de volver a retomar sus proyectos. Y aunque trata de hacerlo, de repente, se acuerda de que tiene una aplicación que demostraría que el Tesla aparcado en su casa es el suyo y, por ello, decide salir de nuevo y mostrárselo a los agentes, que seguían allí.

''El señor vuelve y me dice: ¿pero está seguro de que esa matricula es de su coche?, y en ese momento digo, voy a entrar a ver qué pasa porque era exactamente igual''. Sin embargo, fueron ''una servilleta y otras cosas'' las que al entrar en el vehículo le hicieron ver que, sin querer, había cometido una ilegalidad: ''Este no es mi coche'', reconoció.

Ante la sorpresa de no poder creerse cómo había podido subirse a un coche que no era el suyo y al no entender cómo podía haberlo abierto y arrancado perteneciendo a otra persona, el músico admitió que los policías se quedaron ''muertos de risa'' al descubrir que ese fortuito delito se trataba de un malentendido.

Fue cuando llamaron al propietario del coche, que puso rumbo a casa del cantante para recoger su vehículo, cuando se disiparon las dudas acerca de cómo había podido montarse en él: ''Claro, es que dejé la llave metida dentro'', confesó el dueño del auto. Una situación de lo más irreal, que acabó con él acudiendo al restaurante donde se originó todo para recoger su ''carro'', y que ambos podrán contar como la anécdota más surrealista de sus vidas.

