Las secuelas que sufre Juan José Ballesta por la enfermedad que le dejó paralítico durante dos años

La nueva profesión de Juan José Ballesta

Juan José Ballesta ha vuelto a ganarse el cariño de público tras su vuelta a la pequeña pantalla en un talent show de cocina en el que ha demostrado no sólo lo nervioso que es, sino también lo gran trabajador.

Y es que desde que consiguiera el éxito gracias a su papel como 'El Bola', su carrera ha estado llena de altibajos, pero él nunca ha tenido problema para sacar a su familia hacia delante, tal y como ha revelado en exclusiva en una entrevista para la revista Lecturas.

"Trabajo igual, ya sea en el cine, poner clavos o encofrar con mi padre", confiesa el intérprete de 33 años, que ya tiene un hijo de 13. Pero lo que ha llamado especialmente la atención de sus declaraciones, ha sido el que confesara la enfermedad que sufrió y que le mantuvo dos años paralítico.

"Cuando era pequeño le decían a mi madre que iba a perder la cabeza porque era muy nervioso, que me medicase", se sinceraba. Y fue durante uno de esos 'ataques' cuando sufrió un infarto en el fémur que le llevó a quedarse en silla de ruedas: "Me operaron y me quedé paralítico dos años".

Tras la rehabilitación y mucho trabajó consiguió andar, pero a día de hoy todavía sufre las secuelas de aquello, sobre todo cuando se producen cambios de tiempo: "Cuando llueve no puedo ni andar", asegura.