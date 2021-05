Juan José Ballesta muestra por primera vez la cara de su nueva novia

A primeros de año conocíamos una inesperada noticia: Juan José Ballesta y su pareja, Verónica Rebollo, rompían su relación tras más de 15 años juntos y un hijo en común de 13 años. Una ruptura que el actor anunciaba a través de la revista Pronto.

"Son muchos años y ya estábamos un poco estresados y nos hemos dado un tiempo", confesaba a la publicación. "Soy muy estresado, un nervioso y sabía que tarde o temprano se iba a casar de mí. Han sido quince años juntos, demasiado ha aguantado", añadía.

Y aunque en un primer momento, el intérprete tenía esperanzas en una reconciliación, poco a poco las fue perdiendo, y más tras conocer que su ex tenía nueva pareja: "Pues no lo sé. Es que yo no sé nada. El niño alguna cosa me cuenta y yo le digo que no me cuente nada, que no me importa. Como ya no tengo nada con ella, ¿para qué sufrir? No lo sé y no me importa, mientras que le vaya bien y la trate bien, va todo bien. Ahora, como la trate mal y haya algún problema, entonces ya ahí intervengo yo", confesaba el actor.

Hace pocos días, conocíamos que el intérprete había rehecho su vida. Y aunque en un principio no quiso desvelar más detalles sobre su nueva pareja, por fin, el actor ha mostrado a su chica a través de sus redes sociales: se llama Jakeline y es brasileña.

Una publicación que ha compartido vía Stories donde por primera vez enseña la cara de su novia a la que dedica un precioso y romántico mensaje: "Sin ti la vida no tiene ningún puto sentido, Jakeline, pero ninguno. Ojalá todas las mujeres fueran la mitad que tú, ojalá".

La novia de Juan José Ballesta | Redes

En la publicación su chica aparece haciéndose la manicura en el centro de estética que la tía del actor tiene en Leganés, Madrid: "Qué guapa, mi Jakeline, verás qué bonita se va a quedar con las uñas que le va a hacer la tía Deme", se le escucha decir a Juan José Ballesta.