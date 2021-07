Juan José Ballesta habla por primera vez de su nueva novia

El pasado mes de marzo conocíamos una inesperada noticia: Juan José Ballesta y Verónica Rebollo, rompían su relación tras más de 15 años juntos y un hijo en común de 13 años. Una ruptura que el actor anunciaba a través de la revista Pronto.

Poco después conocíamos que la ruptura era definitiva, ya que Verónica había rehecho su vida: "El niño alguna cosa me cuenta y yo le digo que no me cuente nada, que no me importa. Como ya no tengo nada con ella, ¿para qué sufrir? No lo sé y no me importa, mientras que le vaya bien y la trate bien, va todo bien. Ahora, como la trate mal y haya algún problema, entonces ya ahí intervengo yo", confesaba el actor.

Pero tan solo un mes después, el intérprete volvía a encontrar el amor al lado de Jakeline, una mujer brasileña de la que se muestra muy enamorado.

Así hablaba de ella recientemente en el estreno de la película '¡A todo tren! Destino Asturias' que este fin de semana se presentaba en Madrid.

Allí el actor dedicaba unos minutos a hablar con la prensa y confesaba lo muy feliz que estaba al lado de su pareja con quien va a empezar a convivir: "Muy bien, la semana que viene empezamos a vivir juntos y ya la tengo en casa. Con muchas ganas, tuve una suerte fue dejarlo con Vero y apareció Jacqueline, me trata súper bien".

Además, siempre tan sincero, habló de su futuro con Jakeline: "Yo siempre pensé que era Vero hasta que la cosa se rompió, ahora conociendo a Jakeline me doy cuenta de que no, siempre hay alguien que te aporta más y más. Más que ella no creo que me aporte nadie más".

El intérprete también habló con los medios de sus nuevos proyectos profesionales y sobre la superproducción que hará junto a su hijo en un futuro próximo.

