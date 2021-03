Juan José Ballesta explica el motivo por el que tiene la custodia total de su hijo tras separarse de su pareja

Juan José Ballesta hizo pública una de las noticias que probablemente nadie se esperaba, y es que después de 15 años el actor y su mujer, Verónica Rebollo, decidieron ponerle fin a su matrimonio, y es que esta noticia llegó durante una entrevista que le realizó la revista 'Pronto'.

"Son muchos años y ya estábamos un poco estresados y nos hemos dado un tiempo. Es la mujer de toda mi vida", explicaba el actor al medio citado. Eso sí, no dudó en recalcar que no se debe a una tercera persona y que la decisión no fue tomada por él sino por ella: "Soy muy estresado, un nervioso y sabía que tarde o temprano se iba a cansar de mí. Han sido quince años juntos, demasiado ha aguantado".

Ahora el actor ha hablado sobre la custodia de su hijo y ha confesado que es él quien la tiene. "Juanjito ve a Vero los fines de semana. Mi casa está en el campo, en el pueblo, tenemos una oveja que se llama Copo y es un ambiente muy sano para él", explicaba el intérprete que no ha dudado en hablar de la buena relación que mantiene con su exmujer a pesar de la separación.

Y es que la mayor parte del tiempo el pequeño está con su padre, pero hacen todo lo posible para organizarse y poder verse siempre que los tres quieran. "Mi ex trabaja entre semana y yo tengo más facilidad para organizarme. Ella lo ve siempre que quiere y al revés. Ha sido la mujer de mi vida y es la madre de mi hijo, por eso no entiendo otra forma de hacerlo", confesaba durante su última entrevista que ha concedido a 'El País'.

