Juan José Ballesta relató a través de sus stories de Instagram la situación que vivió cuando volvía a casa con su hijo después de pasar por el supermercado, y cuatro coches de la Guardia Civil le paran. Tras pedirle que quitara las llaves del coche y las dejara en el salpicadero, el Guardia Civil le dice: “Que si venimos de Yuncos (Toledo) y que hemos robado el bolso a una mujer. Yo le digo toma las llaves, no quiero saber nada y nos registra el coche. Tras eso nos ha pedido el teléfono, la dirección que nos llamarán para aclararlo…”.

Sorprendido, el actor le dice que no ha robado nada: “Han dado mi matricula y han puesto una denuncia. Me han dicho que me llamarían en este rato y nos han dejado marchar”. Y ha confesado que, aunque trataba de mantener la calma, ha sido una situación de lo más desagradable: “Me han tratado muy bien, pero nos hemos asustado cuando se han echado mano a la pistola”.

El suceso ha tenido lugar unos días después de que Ballesta protagonizara los titulares después de que saliera a la luz que se ha separado de su pareja durante los últimos 15 años, que es además la madre de su hijo. “Se hartó de mí”, confesó Juan José a los medios de comunicación cuando acudió al estreno de una obra teatral.

Entre su hijo y él hay una muy estrecha relación, sobre todo ahora que ambos van a trabajar juntos en una película en la que, según se rumorea, el intérprete dará vida al fallecido Ángel Nieto, leyenda del motociclismo en nuestro país.

