Juan Camus vuelve a estar en el centro de la polémica después de anunciar la muerte de su padre con unos controvertidos hashtags

"Luxury", "fashion", "London", "summer", "fitness" son las palabras que a Juan Camus le ha hecho estar en el centro de la polémica. El concursante de la primera generación de Operación Triunfo anunció a través de Instagram el fallecimiento de su padre. "Sé que tu vida no ha sido fácil pero quiero que sepas que valió la pena. Descansa en paz. TE QUIERO Papá. Tu hijo", añadió como título junto a los hashtags anteriormente mencionados.

Los seguidores de Camus no vieron con buenos ojos lo que puso para despedir a su padre, y muchos tacharon al extriunfito de frivolizar con un tema tan delicado y le aconsejaron que volviese a publicar la imagen pero sin los hashtags. "Quita los hashtags. Quedan fatal" o "Siento mucho lo de tu padre pero no estoy de acuerdo con tus hashtags", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red.

Camus ha hecho caso a sus seguidores y ha borrado las desafortunadas palabras. El extriunfito se vio envuelto recientemente en otra polémica debido a su no participación en el concierto que reunirá, el próximo 31 de octubre, a los concursantes de la primera generación de Operación Triunfo. Además, Cristina Pedroche aseguró que nadie lo recuerda a lo que Camus le respondió a través de Twitter. "Las personas que me quieren me recuerdan. Cristina Pedroche tienen que pisotear a personas como yo para seguir donde están".