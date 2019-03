Juan Camus tuvo algo con un profesor de la academia de Operación Triunfo

Juan Camus no deja de ocupar titulares. El que fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo, primero dijo que no estaría presente en los documentales, luego reculó y dijo que sí, y por último anunció que no participaría en el multitudinario concierto del 31 de octubre.

Anoche mismo el cantante visitaba el programa de televisión que presenta Javier Cárdenas. Cuando uno de los colaboradores le preguntó sobre quién le había inspirado escribir ‘Mi música es tu voz’ junto a Naím Thomas, él contestó: “Sabes más cosas que yo”, mientras comenzaba a sonrojarse.

Ante el revuelo ocasionado, aseguró que se había inspirado “un poco en Nina”, pero ante su incomodidad, Cárdenas no quiso seguir con el tema, pero sí que sentenció: “Ha sido sincero al 50%, porque reconoce que se inspiró en un profesor, pero no es Nina”. Y continuó: “Yo entiendo que es Juan quien tiene que decirlo si le apetece, pero no somos nadie para desvelar algo que él no quiere contar. Así que ahí lo dejamos”.