Juan Camus de 'OT' responde a Cristina Pedroche tras su comentario en 'Zapeando'

Cristina Pedroche siempre ha demostrado tener un gran sentido del humor, pero todo el mundo tiene la misma gracia que la presentadora de 'Pekín Express'.

Recientemente la colaboradora de 'Zapeando' hizo un guiño a la polémica que había ocurrido con el concursante de 'Operación Triunfo', Juan Camus, después de que la revista Lecturas se olvidase de nombrarle en un reportaje que publicaron recordando a los miembros de la primera edición de 'OT'.

Pedroche se encontraba hablando junto a sus compañeros de 'Zapeando' sobre Rohit Khandelwal, nombrado Míster Mundo 2016. La colaboradora quiso saber la opinión del estilista Josie sobre este nuevo nombramiento: "¿Ves materia prima para convertirse en un icono de la moda o se va a quedar en el olvido rollo Juan Camus en 'OT'?".

Un comentario sin maldad pero que no ha sentado nada bien al que ya muchos han etiquetado como el gran olvidado de 'Operación Triunfo'. El cantante respondía a Pedroche a través de su cuenta personal de Twitter con un comentario tajante: "Las personas que me quieren me recuerdan, las personas como @CristiPedroche tienen que pisotear a personas como yo para seguir donde están".

Además Camus no dejó la cosa ahí y quiso dedicar una canción a Pedroche a través de la red…