Juan Camus recibe abucheos por parte del público durante su actuación en solitario en el concierto de 'OT: El reencuentro'

EL CONCURSANTE MÁS POLÉMICO DE LA PRIMERA EDICIÓN

Juan Camus ha sido el concursante más polémico del reencuentro de la primera edición de Operación Triunfo para celebrar su quince aniversario. Quizás fuera por eso que en cuanto pisó el escenario para realizar su actuación en solitario, el público le abuchease. No obstante, sus compañeros Geno, Javián y Mireia quisieron agradecer públicamente que de no haber sido por Juan, ellos no hubieran podido tener su momento sobre el escenario del Palau de Sant Jordi de Barcelona.