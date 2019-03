Juan Camus confirma que a través de un comunicado que no estará en el concierto reencuentro de Operación Triunfo el 31 de octubre

Poco a poco se van desvelando más y más detalles de lo que veremos en los tres documentales que se están preparando para celebrar el 15º aniversario de Operación Triunfo 1. Además, también se van diciendo poco a poco las actuaciones que veremos el 31 de octubre en el concierto reencuentro que se celebrará en el Palau Sant Jordi con todos los participantes de la primera edición, excepto uno.

Y es que finalmente Juan Camus no estará presente en el esperado concierto. Él mismo lo ha comunicado a través de su cuenta oficial en Instagram, donde explica que no ha llegado a un acuerdo con la discográfica organizadora del evento.

El cantante ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, y es que también dijo en un principio que no participaría en los documentales, aunque finalmente sí lo ha hecho. Pero en esta ocasión, parece que el no es definitivo: “Mi intención no es ensombrecer el reencuentro sino resaltar aquello que me parece justo porque soy una persona a la que le gustan las cosas bien hechas y muy claras. No tengo nada que perder sino, todo lo contario, mucho que ganar. Todo siempre desde la educación y el respeto”.

Según Camus, su ausencia cuenta con el 100% del apoyo de sus compañeros y de sus seguidores, con los que se siente obligados a mantenerles informados.