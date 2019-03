Juan Camus anuncia que no participará en el reencuentro de la primera edición de Operación Triunfo

Si recientemente Juan Camus se convertía en Trending Topic después de que la revista Lecturas se olvidase de nombrarle en una noticia en la que se hizo un repaso a todos los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo, ahora el cantante vuelve a ser TT.

Camus ha anunciado a través de su perfil de Twitter su decisión de no aparecer en el documental que TVE prepara con motivo del 15º aniversario del programa.

La razón de su ausencia se debe a que Camus no ha llegado a un acuerdo con Gestmusic y Universal, productoras del programa.

"Queridos fans y seguidores de OT, lamento comunicaros que, a pesar de mis ganas, no me ha sido posible llegar a un acuerdo con @Gestmusic y @UniversalMusicSpain con lo que no podré participar ni en el Documental de @tve_tve ni en el Concierto. Lamentablemente, no seremos 16 en el Reencuentro pero espero que disfrutéis igualmente de la experiencia y de mis compis en la celebración de nuestro próximo 15", anunciaba el artista en su cuenta personal de Twitter.