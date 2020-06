La respuesta de Juan Camus a las acusaciones de Álex Casademunt: "Si necesitas dinero, yo te lo mando"

Álex Casademunt concedió una entrevista a TevéCat en la que lanzó varias acusaciones contra una de sus compañeros de Operación Triunfo, Juan Camus. Aseguró que solo tenía contacto con Rosa López y Chenoa y que a algunos los había bloqueado, como era el caso de Alejandro Parreño, Javián y él mismo.

"Con todos mis respetos, es un fantasma, y con todas las letras lo digo. Cuando habla parece que sea el Donald Trump londinense y a Javián no le enseñó ni la casa, ni su lugar de trabajo ni los coches que decía tener", lanzaba Álex. Y es que según él, cuando Javián fue a visitar a Camus a Londres, donde reside, le pagó un hotel para no "ser descubierto".

Por su parte, Camus no ha dudado en responderle y dar su versión: "Me parece muy triste ver tu entrevista y que después de tantos años vengas ahora a insultarme públicamente sin venir a cuento. Es la segunda vez que lo haces públicamente y esta vez te respondo muy educadamente. Si necesitas dinero y no tienes suficiente con los royalties de 'Mi música es tu voz' que muy generosamente te cedimos Naím y yo y que todavía sigues cobrando, no te preocupes, que yo te lo mando, pero no tienes por qué insultar", respondió a través de sus Stories de Instagram.

Y continuó: "P.D. A Javián le pagué un hotel porque me estaban reformando mi casa y venía con su mujer y quería que estuvieran cómodos y tuvieran su intimidad. Gracias a Dios me van muy bien las cosas y no me tengo que inventar nada porque, entre otras cosas, ser Licenciado en Empresariales me ha sido de una gran ayuda. Por cierto, tienes que escuchar mi último single: 'Karma'", concluyó Juan dando su versión de lo ocurrido.