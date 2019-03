Un joven diseñador y estilista denuncia en redes sociales el vestido de Cristina Pedroche por supuesto plagio

El vestido de Cristina Pedroche sigue siendo la comidilla de todo el mundo días después. Y es que la presentadora lo ‘petó’, literalmente, en las Campanadas de Antena 3 junto a Alberto Chicote, haciendo un dato histórico de audiencia para la cadena.

Cris quiso defenderse de las críticas a su vestido en el programa de Espejo Público, dejando claro que nadie le había impuesto que llevara el sexy y transparente modelito, e indicando que es una mujer libre de ponerse lo que le dé la gana.

Ahora su vestido vuelve a ser lo más comentado después de que un joven diseñador y estilista, Ralfh Frew, haya acusado en las redes sociales al equipo de la Pedroche de haber cometido plagio: «A mi lo que realmente me perturba es que lo que le han puesto es una copia BARATISIMA de un body corset de míster pearl. Y de momento solo he visto mencionar lo mismo a @yagoarco... Que si enseña que si esta gorda que si no sé qué... Vaya tontería que se ponga lo que le salga del c*** como si quiere ir desnuda. En él siglo que estamos y la gente va de abierta y en realidad vamos para atrás.... He de decir que a mi ella me encanta solo critico al responsable de semejante copia, ella estaba divina y le sentaba divinamente. @cristipedroche él año que viene que me cojan a mi de estilista que se van a enterar de que es un desnudo de verdad».

La firma en la que, supuestamente, se habría inspirado Pronovias para confeccionar el modelito de la de Vallecas es Míster Pearl, al frente de la que está el sudafricano Mark Erskine-Pullin, quien estaba fascinado por los corsés desde edad temprana.

Frew ha publicado en su Instagram la imagen del diseño de Míster Pearl y el de Pedroche, para que juzgues por ti mismo si se trata, o no, de un plagio.