Josie no descarta vestir a Cristina Pedroche con un chándal para las Campanadas del 2017

Un año más, y después de que hayan pasado varios días desde que Cristina Pedroche diese las campanadas, sigue siendo uno de los temas más comentados. De nuevo, ha protagonizado los comentarios de los primeros días del año por los atrevidos vestidos con los que ya se ha hecho costumbre que de las campanadas en Antena 3. Siempre entre halagos y críticas. Pero este año, ha ido un paso más lejos.

El vestido por el que Cris y su estilista, Josie, apostaron para dar un año más el 'campanazo', ha sido acusado de plagio. Un joven diseñador ha compartido en su cuenta de Instagram una foto de un body de Mr. Pearl parecido al cuerpo del vestido de Pedroche. Rápidamente esto ha revolucionado a las redes y ha conseguido el minuto de oro, que según ha declarado Josie, estaba buscando.

En el post que ha publicado ha desvelado lo que podría ser un avance del look de Pedroche para el año que viene. Asegura que los datos de audiencia logrados por Antena 3 en las campanadas no se deben a las transparencias, sino al carácter de la colaboradora y a su sonrisa, con la que ha cautivado a España. "El año que viene vamos a vestir a Pedroche con un chándal para demostrar que puede volver a arrasar con algo horrible porque lo que molesta de ella es su sonrisa y lo que ella irradia, algo que los grandes como Tolstoi saben bien que es donde reside la belleza", comentaba Josie.

Este dato nos ha dejado a todos con los ojos como platos y estamos deseando dar la bienvenida al 2018 con la vallecana luciendo un chándal, prenda que está consiguiendo recientemente mucha repercusión en el mundo de la alta costura, por lo que no se trata de una idea descabellada.

El estilista y colaborador de 'Zapeando' ha respondido a las críticas de forma contundente en su blog: "En el estilismo que preparé para mi mega estrella favorita de la televisión en España, se manejaron una serie de referencias [...]. Manejar referencias es algo cotidiano en moda que a ningún profesional del sector se le ocurre achacarme (nada) porque ellos lo hacen cada día y saben de la necesidad tan lícita como posmoderna de este hecho".

"Es que hasta por denunciar tendríamos que denunciar a la presentadora de TVE1 (Anne Igartiburu), que ha perdido 6 puntos y ha hecho récord de mal dato no gracias a un vestido sino gracias a Cristina Pedroche y su superperformance de un equipo enorme [...] ¿Va a denunciar Vionet a alguien? Por supuesto que no porque no están tan mal de la cabeza en esa casa de París como esos tuiteros de España donde si ladran es porque cabalgamos", continuaba explicando.