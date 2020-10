El comunicado de Josep Maria Mainat después de que supuestamente su esposa, Angela Dobrowolski, intentara asesinarle

La noticia del presunto asesinato del productor Josep María Mainat en el que estaría involucrada su esposa, Angela Dobrowolski, ha sido el eje en torno al que ha girado mucha información durante los últimos días, y cuyos principales datos puedes ver en el vídeo de arriba. De ahí que ahora Mainat se haya querido pronunciar en un comunicado lanzado a los medios de comunicación a última hora de este martes en el que expresa lo siguiente:

"Ante las noticias, comentarios y valoraciones que desde los medios de comunicación se están realizando en relación con los diferentes procedimientos judiciales que me afectan, me veo en la necesidad de escribir estas palabras:

En esta situación que estoy viviendo, mi principal prioridad ha sido siempre la protección de mis hijos pequeños, a los que intento e intentaré garantizar su bienestar emocional y la defensa de su derecho a la intimidad.

Esto ahora me está resultando especialmente difícil, debido al tratamiento que determinados medios de comunicación están dando a los hechos que nos afectan, en forma de especulaciones, persecuciones y juicios paralelos, que están afectando de manera grave a toda mi familia, especialmente a mis hijos pequeños.

El último mes hemos cambiado tres veces de domicilio para aislarnos de la persecución mediática y esto no es recomendable para unas criaturas que ya empiezan a preguntarse qué está pasando. Además, suponiendo que descubrieran dónde estamos, sólo pasarían dos cosas: una, que tampoco declararía nada y dos, que deberíamos volver a cambiar de domicilio. Por favor, no lo hagáis.

Considerad también que, a pesar de la extraordinaria gravedad de los hechos en los que tengo la condición de víctima, especialmente la causa seguida contra Angela Dobrowolski por presunto intento de asesinato, el hecho de que Ángela haya sido mi esposa durante nueve años y sea la madre de mis dos hijos pequeños, hace para mí especialmente dolorosa esta situación, que espero se resuelva lo antes posible por la vía judicial.

Los conflictos judiciales en que desgraciadamente estamos inmersos nos conciernen sólo a Ángela y mí. Confío plenamente en la Administración de Justicia, siendo los tribunales, y sólo ellos, los que han de resolver los conflictos jurídicos y las diferentes causas que actualmente se están tramitando.

Para terminar, quisiera aclarar que no se está instruyendo ningún procedimiento penal en el que se me atribuya ningún maltrato físico o psíquico a Ángela Dobrowolski. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Barcelona recibió el 11 de julio una denuncia de Ángela contra mí, solicitando protección por un supuesto delito de coacciones y de revelación de secretos. Después de tomar declaraciones, el día 29 de julio, el juez denegó la orden de protección solicitada. Finalmente, mi abogada presentó el 17 de septiembre un escrito solicitando el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa, al no existir ningún nuevo indicio que sustente la continuación del procedimiento contra mí.

También quisiera recordar que la causa seguida contra Angela Dobrowolski por el supuesto intento de asesinato está todavía en fase de instrucción judicial. Esta instrucción puede durar muchos meses. Estoy comparecido en este procedimiento como Acusación Particular, y en tal condición, mi abogada ha realizado y realizará las peticiones que creamos convenientes para esclarecer los hechos y para defender mis intereses. Os iremos informando de todo aquello que sea relevante".