José Ortega Cano no sabe si asistirá a la boda de Rocío Carrasco

José Ortega Cano ha hablado para Vanitatis y ha señalado que, aun no habiendo recibido todavía la invitación, no está seguro de si asistirá a la boda de la hija mayor de Rocío Jurado, Rociíto, y su novio desde hace más de 15 años, Fidel Albiac.

Desde que la más grande de España falleció, la relación entre el clan Carrasco-Ortega Cano-Mohedano, ha ido a pique. Ya en 2005, cuando Rocío Jurado fue trasladada a Houston para curar su cáncer de páncreas, la hija primogénita de la cantante rompió algunos lazos con la familia, ya que no le gustaba tener que revelar ciertas informaciones a los medios sobre el estado de salud de su madre -cosa que hacían su tío Amador y la que era su mujer por entonces, Rosa Benito-.

El resto de la familia ya se ha pronunciado y han asegurado que no irán al enlace que tendrá lugar el 7 de septiembre en una finca de Toledo. Tanto Gloria Mohedano como su tío José Antonio, han confirmado que en el caso de ser invitados no asistirán. Lo mismo ha dicho el hermano de su madre, Amador Mohedano, asegurando que: "El 8 de septiembre es la Virgen de Regla y no voy a dejar mi tierra en una fecha tan señalada para mi familia".

Parece que el diestro ahora tiene la mente ocupada pensando en su regreso a las plazas de toros, ¿qué acabará haciendo?