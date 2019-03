José Ortega Cano echa la bronca públicamente a su hija Gloria Camila

José Ortega Cano acudía al Hotel Palace de Madrid para asistir al Foro Toros y Cultura. Un acto en el que el diestro aprovechó para hablar sobre la polémica que ha rodeado a su familia en los últimos días.

Y es que la semana pasada Rocío Carrasco organizaba el evento del sello en homenaje a su madre, en el que invitó a algunos familiares pero no a todos, como a su hija Rocío Flores. Esto indignó a su hermana Gloria Camila, que decidió no asistir si se invitaban a unos sí a otros no. Es más, la hija pequeña de Ortega Cano y Rocío Jurado criticó la actitud de su hermana así como de María Teresa y Terelu Campos, que sí que acompañaron a Carrasco.

Ahora su padre le ha echado la bronca públicamente, puesto que no está muy deacuerdo con la forma de actuar de su hija, de ahí que en el foro no se cortara un pelo a la hora de decir a los medios: “Me gustaría que tuviera cabeza, que midiera las cosas, porque hoy en día uno no se puede explayar ni contar todo lo que uno piensa. Tiene que dejarse algo guardado siempre”.