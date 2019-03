José Fernando protagonizada un altercado que acaba con la intervención de la policía

Aunque su padre, tíos y hermana intenten ayudarlo parece que de momento es imposible que salga del círculo de autodestrucción en el que está sumido. Y es que el desagradable altercado que vivió ayer José Fernando debe haber provocado más tristeza y desesperación en el torero y Gloria Camila.

La situación del hijo de Rocío Jurado ha llegado a un límite en el que la familia podría estar planteándose pedir su incapacidad para tratar de ayudarlo. Sus tíos Paco y Aniceto acudieron en la tarde de ayer hasta un bar de la zona de Delicias en Madrid donde se encontraba el joven. José Fernando se marchó con ellos entre una lluvia de flashes y cámaras. Pero, cuando llegaron a la zona de Méndez Álvaro se bajó inesperadamente del coche y se metió en un restaurante que había en la zona. Una familia completamente rota que esperamos pueda encontrar finalmente la calma y la paz.

Hasta allí se trasladó la policía que intentó que el joven entrase en razón para que se marchase con los suyos. José Fernando no quiso, y los agentes no pudieron hacer nada porque es mayor de edad. Tras una larga conversación con las reporteras de Europa Press, el hijo de Ortega Cano no quiso entrar en razón y volver con su familia, así que decidió quedarse por la zona. Un altercado de lo más desagradable para su familia que ve con impotencia como José Fernando se hunde todavía más en su enfermedad.