José Fernando, pillado con siete gramos de cocaína por la Policía Nacional

NO FUE DETENIDO POR ESTIMARSE QUE ERA PARA CONSUMO PROPIO

José Fernando vuelve a las andadas. Según ha publicado el diariodesevilla.es, el pasado fin de semana la policía le incautó unos siete gramos de cocaína, pero no fue detenido al estimar que era para consumo propio. Tras salir de prisión no hace mucho, prometió a la jueza que no le defraudaría y que estaba "arrepentido y avergonzado" por lo ocurrido. ¿Tan pronto ha olvidado ya su promesa?