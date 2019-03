José Fernando Ortega asistirá a la boda de su hermana Rocío Carrasco y Fidel Albiac

José Fernando Ortega ha roto su silencio. El hijo de Ortega Cano ha concedido una entrevista a la revista Diez Minutos donde ha hablado sobre la boda de su hermano Rocío Carrasco, su situación familiar y el enfrentamiento que mantienen Gloria Camila y Rocío. "Mi hermana Rocío me ha invitado y voy a ir", ha asegurado respecto a l próximo enlace de Rocío Carrasco con Fidel Albiac.

"Después de tantos años de relación, es un momento muy esperado por todos. Ya dijeron que lo iban a hacer y ya por fin ha llegado el día. Y lo disfrutaremos en familia", ha continuado el joven. Además, ha querido aclarar por qué sus hermanas mantienen una relación distante: "No ha pasado nada para que mi hermana no se hable con la familia". Aunque no ha querido revelar los motivos de por qué Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, no se hablan en estos momentos: "Todos sabemos que se va a solucionar, aunque no veo tan claro que vaya a ir a la boda", ha dicho al respecto.

Aunque es más complicado para él hablar de ese tema, José Fernando no ha querido pasar el tema de su adicción a las drogas y su pasado conflictivo: "Ya no me drogo pero me ha sido muy difícil decir que no". A pesar de que se muestra optimista, el hijo del diestro también ha querido ser realista: "Es posible que recaiga por eso tengo que luchar hasta el final". Rocío Jurado también ha cobrado especial protagonismo en la entrevista con las bonitas palabras que le ha dedicado su hijo adoptivo: "Ella siempre me hace falta, siempre la estoy pensando. En todo momento me gustaría que estuviera a mi lado. La echo de menos y la recuerdo a diario".