José Campos anuncia que se casa y espera un hijo junto a Marián Sousa

¡Qué fuerte! Ha pasado tan solo un año desde que José Campos y Carmen Martínez Bordiú rompiesen su matrimonio, fue en verano cuando José anunciaba que estaba de nuevo enamorado. Y ahora el empresario revela que se casa y que espera su primer hijo junto a Marián Sousa.

El empresario presenta dentro de las páginas de la revista Hola en exclusiva a la que será su futura mujer y madre de su hijo, además cuenta cómo y cuándo le pidió a su chica matrimonio:

"Fue en la última campanada de Fin de Año. Rodeados de nuestras familias, le puse un anillo, pero las piernas me temblaban tanto que la rodilla no la pude doblar. En ese momento, Marián ya estaba embarazada, pero no lo sabíamos. Lo deseábamos, pero no estaba programado. Ha sido una sorpresa, pero ¡bendita sorpresa!". ¿Qué pensará Carmen Martínez Bordiú de la nueva vida de José Campos?