Mª José Campanario: “No vuelvo a esta universidad ni regalada”

Mª José Campanario ha hablado por primera y, según sus palabras, última vez para las cámaras de ‘Espejo Público’ sobre la polémica que estos días la rodea. La universidad en la que estudiaba odontología la ha expulsado, aunque según rectifica la mujer de Jesulín de Ubrique: “No me han expulsado, es que no me han renovado la matrícula”.

La ‘Campa’ afirma que el centro ya conocía su imputación en el caso ‘Karlos’ porque sabían quién era ella y asegura que no piensa rendirse: “Voy a seguir luchando. Lo peor es que no me han dado tiempo para hacer un traslado de matrícula y es lo más sucio que me han podido hacer”, sentencia.

No le ha gustado el modo de proceder de la universidad en la que estudiaba y dice que “no volveré ni regalada”. Este asunto ha afectado a sus padres y a su marido, “están muy tristes”, afirma Mª José.

Estas declaraciones las ha hecho en exclusiva para el programa, en el que también ha entrado telefónicamente una compañera suya de clase que afirma que “está rota y destruida cuando lo único que ella quería era estudiar”.

Al menos para la ‘Campa’ le queda el apoyo de sus compañeras, con las que pasó la noche y “son lo mejor de todo”, afirma.

¿Hasta cuando durará este culebrón?