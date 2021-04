Jorge Sanz revela la arriesgada profesión de su hijo Merlín con su enfermedad

Más información Las emotivas palabras de despedida de Jorge Sanz a Paloma Gómez

Jorge Sanz ha sido padre tres veces a sus 51 años, y en tres situaciones sentimentales diferentes. Su hija mayor es Marta y tiene 30 años, pero no la conoció hasta que esta fue mayor de edad, algo de lo que el actor se autoinculpa porque era muy joven: “No hay un día que no me arrepienta por no haber reaccionado a tiempo”, asegura.

Después llegó Merlín que, como él mismo ha asegurado, es su “ojito derecho”. Cumplió 18 años el pasado septiembre y desde que nació padece fibrosis quística, una enfermedad genética que afecta a los pulmones y al sistema digestivo. Merlín es fruto de la relación de Sanz con la actriz Paloma Gómez, que daba vida a 'Valentina' en la mítica serie, y que falleció hace dos años a causa del cáncer, lo que les ha hecho que estén todavía más unidos.

Por último, de su relación con Aurelie Domínguez, a la que considera la mujer de su vida, nació Lope hace seis años. Como él mismo confesó a la revista Hola, han sido su pareja y sus hijos los que les han ayudado a recuperar su vida y dejar atrás sus adicciones, algo de lo que también habla en el vídeo de arriba. De hecho asegura que con Aurelie ha querido casarse dos veces “pero al final no pudo ser. Ahora estoy en ello”.

Hace unos días Jorge acudía con su hijo Merlín a la Madrid Fashion Week y allí confesaba también para la misma revista la arriesgada y difícil profesión a la que se dedica el joven, que ha enfocado su carrera en ser especialista de cine: “Llega a prenderse fuego sentado, que es una de las cosas más difíciles. También se tira desde 22 metro de altura”, y afirma orgulloso que se ha ganado el respecto de sus compañeros.

Eso sí, también es consciente de lo complicado de su carrera debido a la enfermedad que padece: “Tiene doble trabajo y doble concienciación. La verdad es que es un chaval admirable, por su nivel de superación y de no tener vergüenza de dar a conocer la enfermedad”.