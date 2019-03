Jorge Cremades pide perdón tras sus desafortunadas palabras

Jorge Cremades se convertía este martes en trending topic tras sus desafortunadas declaraciones en una entrevista en El Español: “Hay más violaciones a hombres que a mujeres y de eso no se habla”. Tachado muchas veces de machista, ya que en sus vídeos el humorista trata las diferencias entre las chicas y los chicos de hoy en día en situaciones cotidianas, la polémica que llegó a generarse en las redes sociales le convirtió en el tema más comentado del día.

Pero el alicantino quiso pedir perdón y retractarse, por eso por la noche publicaba unas disculpas dirigidas a todo el mundo: “Ayer hice la peor entrevista de mi vida. Desgraciadamente no me expresé bien y una persona que se dedica a los medios de comunicación debe saber expresarse. Lo siento muchísimo. Quiero matizar que esa frase usada en el titular de la entrevista hacía referencia a un artículo sobre la violencia en las cárceles. Soy perfectamente consciente de la gravedad de la violencia de género, la rechazo firmemente y no querría que nadie confundiera mi postura. No a la violencia”.

Por otro lado, su agencia de representantes también emitía un comunicado oficial sobre la situación que se había generado: “Estimados compañeros de los medios de comunicación: En relación con la entrevista a Jorge Cremades publicada por el periódico digital El Español el 13 de diciembre de 2016, nos gustaría aclarar que el titular de la entrevista no corresponde al pensamiento y a los valores del artista. Jorge, en respuesta a las preguntas de la periodista sobre la violencia de género, quiso denunciar el problema de las violaciones en general, de mujeres y hombres, puntualizando en concreto las violaciones en las cárceles. Jorge es totalmente consciente y sensible al grave problema de la violencia de género y a los datos oficiales entorno a dicha temática. Sentimos la confusión generada en los medios”.

Con todo y con eso, la Concejalía de Cultura de Elche ha cancelado la actuación que Cremades tenía prevista en esta localidad. Y es que no es la primera vez que este joven de 28 años enfada a las redes sociales: este verano publicó un artículo en Cosmopolitan sobre los problemas a los que se enfrenta un chico en su primer viaje en pareja, una publicación que fue tachada de machista.