Jorge Cadaval suele usar sus redes sociales para compartir varios momentos personales de su vida y así sentirse más cerca de sus seguidores. Sin embargo, con la última imagen que ha compartido desde el hospital, ha causado un gran revuelo y preocupación.

"Con el SUAP Sevilla, quiero daros las gracias de corazón por como me habeis tratado. @lilromgar @calagadeci lolaosuna No os preocupéis está todo bien. GRACIAS", ha escrito el sevillano junto a la publicación en la que aparece junto al equipo médico que le ha atendido.

Y, sin duda, los comentarios de sus fans no han tardado en llegar: "¿Qué te ha pasado?", "Espero que estés bien" o "Espero que no sea nada, recupérate pronto". Algo, ante lo que Jorge ha querido dar explicaciones y restarle importancia: "He tenido un cuadro de vértigo, que es malísimo".

Hace poco que el humorista cumplía los 59 años, en una etapa bastante feliz y tranquila en su vida. Y es que está muy enamorado de sus marido Ken Appledorn, junto al que lleva más de diez años.