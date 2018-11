Las fotos que prueban que Jorge Brazaléz y Miriam Pérez han vuelto juntos

Jorge Brazaléz y Miriam Pérez son una de las parejas más conocidas que surgió a raíz del famoso programa de cocina 'Master Chef'. En verano compartía él a través de una publicación muy honesta en su cuenta de Instagram que la relación había llegado a su fin: "Podría decir que es cosa nuestra, pero si habéis sido testigos de nuestra relación desde el principio, me parece honesto y necesario compartir también un momento complicado. @mirimchef5 y yo hemos visto necesario distanciarnos un poco. Olvidaros de qué somos o qué seremos. No hacen falta etiquetas. Mi amor perdona si no te ha gustado leer esto, pero creo que es necesario de cara a las personas y sus preguntas. Momentos difíciles, se ruega respeto. Adiós Princesa".

Pero Miri no se pronunció al respecto y, durante meses, cada uno ha seguido su camino. Ha sido esta semana cuando, a raíz de un viaje del cocinero a Nueva York, ha subido una foto en la que ha escrito el nombre de Miri en una mesa repleta de nieve: "Porque sí", añadía junto a la foto.

La publicación pilló por sorpresa a todos sus seguidores e incluso a la propia Miriam, que decidió no quedarse callada y contestar con otra foto: "Y así contesto yo… ¿Por qué no?", añadía junto a una imagen de ellos dos abrazándose. Esto ha revolucionado a sus seguidores quienes no han podido evitar comentarlo: "Me alegro de que estéis juntos de nuevo. Me encantáis como pareja", "Amo verlos juntos de nuevo. El amor se trasmite y ustedes lo hacen" o "¡¡HAN VUELTO!!".