Jorge Berrocal de 'Gran Hermano 1' se casa con el amor de su vida

'GH 1' fue uno de los programas que marcaron un antes y un después en la televisión, y de él salieron algunos personajes que dieron mucho de qué hablar durante varios años tras la salida de la casa. Uno de ellos fue Jorge Berrocal, al que recordamos por su mítica frase: "¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?", y por su intensa relación con María José Galera por la que abandonó la casa al ser ella la primera expulsada de la historia del concurso.

Ahora, Berrocal acaba de pasar por el altar para empezar a compartir su vida con la que él denomina la mujer de su vida, llamada Marina Soares y llevan cinco años de relación. Así, el enlace se celebró este fin de semana en Málaga y hemos visto algunas imágenes de los novios a través del Twitter del televisivo.

"No me había casado hasta ahora porque no había encontrado a la persona adecuada. Me siento muy feliz. Ya era hora de que llegará la mujer de mi vida", dice Jorge a la revista 'Pronto'. Además, Berrocal también ha dedicado preciosas palabras para su ya esposa en las redes sociales donde podemos leer: "La luz que ilumina mi vida @MarinaSDR87 en el día más importante. Ya somos uno".