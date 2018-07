Jon Kortajarena recrea perfectamente lo que se siente cuando tus partes íntimas tocan el agua fría

Jon Kortajarena ha sacado su lado más divertido. El modelo es un aficionado a mostrar a sus seguidores detalles de todo lo que hace en sus redes sociales y recientemente ha sorprendido a sus fans con una fotografía de lo más graciosa en la que sale dentro de una piscina con una cara que revela el frío que ha tenido que pasar. ¡Una imagen que te sacará una carcajada!

El modelo ha compartido una foto para revelar a sus seguidores la cara que pone cuando se mete a la piscina y el agua está muy muy fría. Una cara que, lejos de desencantar, nos muestra el lado más divertido de Jon que ha acompañado la imagen de un título en inglés mucho más revelador. "When your balls just touched the cold water", (Cuando tus pelotas tocan el agua fría), ha escrito el de Bilbao. Una frase que deja a la imaginación de sus seguidores el nivel de realidad que atañe la publicación. ¿Será que Jon realmente se metió al agua en pelotas?