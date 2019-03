Jon Kortajarena y Luke Evans hacen todo lo posible para no cruzarse por Madrid

CADA UNO EN UN FIESTÓN EN LA CAPITAL

El modelo y el actor pusieron fin a su relación en junio de 2015, y aunque hicieron lo posible por reconciliarse, acabó triunfando la incompatibilidad y no lo consiguieron. Ambos tienen carreras de éxito y este pasado día 17 todos los ojos han estado puestos en ellos. Kortajarena y Evans han coincidido en Madrid pero en eventos diferentes. Ambos conocen bien la capital porque fue testigo de su amor, y aunque en principio se cree que no ha habido un reciente encuentro entre ellos, no se puede descartar nada.