Jon Kortajarena y Lara Álvarez son los famosos más atractivos del verano

Comenzamos con el ranking de las celebrities españolas más atractivas. El primer puesto es para Lara Álvarez. La ex de Fernando Alonso ha pasado del noveno al podio para recoger la medalla de oro. Desde que salió en televisión, la presentadora ha recibido cientos de halagos, algo que no sorprende pues su belleza salta a la vista.

La atractiva Blanca Suárez sube del quinto al segundo puesto. Parece que las campañas de bañadores y de lencería fina que ha hecho este año han convertido a Blanca en un icono todavía más sexy de lo que ya es.

El tercer puesto es para Vanesa Romero. Ha pasado del primero al tercero. Le sigue Pilar Rubio, que con tanta foto en Instagram en bikini habrá revolucionado las hormonas del público masculino, porque… ¡Cómo le quedan los bikinis a Pilar!

Seguimos con Judit Mascó, siempre elegante y fina. Después tenemos a Edurne, la novia de David De Gea, a la que le sigue la guapísima Eva González. Rozando los últimos puestos se han quedado Elsa Pataky (8), Adriana Ugarte (9) y Úrsula Corberó (10).

En el ranking masculino tenemos a Jon Kortajarena, con su merecidísimo primer puesto. Repite por segundo año, cosa que no es de extrañar, porque el vasco tiene una belleza que no es de este mundo. La plata es para Andrés Velencoso, que también repite segundo puesto. Y el bronce se lo ha llevado el actor de ojos color cristal, Jesús Castro, que para no variar, repite por segundo año consecutivo.

Para Jesús Vázquez es el cuarto puesto, el único presentador de televisión que se ha colado en la lista de los más guapos. Le sigue Fernando Llorente, Maxi Iglesias (que ha subido dos puestos este año), Miguel Ángel Silvestre, Álex González, Hugo Silvia y Mario Casas (que nunca había entrado en esta lista, aunque parezca sorprendente).