Este mismo fin de semana Jon Kortajarena se ha convertido en primer Trending Topic en Twitter y la pregunta es... ¿qué ha pasado para que el guapo modelo haya generado tanta expectación?

El caso es que el viernes por la noche, el actor se quejó públicamente en redes sociales de que había pedido una tortilla de patatas a una conocida empresa de reparto y que ésta no le había llegado la comida.

"Lo de Glovo es una vergüenza, si no podéis dar un servicio, no lo deis. Esto es jugar con el tiempo de la gente", decía en Instagram. "Quiero saber cuándo cojones me vas a enviar la tortilla. Ojalá algún día tenga usted ganas de tortilla y jueguen con sus sentimientos", dijo tras cancelar el pedido.

Esta reacción de Jon Kortajarena provocó que sus seguidores le criticaran duramente por redes sociales y posteriormente el actor tuvo que dar explicaciones y, también, su versión de lo ocurrido.

"Hice un comentario y a mucha gente le ha sentado mal. Os quería explicar de dónde viene. Llevo tres meses en Los Ángeles, he estado allí y me iba a quedar durante la pandemia allí, porque era lo mas seguro. Pero hace unos días a mi madre le diagnosticaron el coronavirus e intenté por todos los medios volver para estar con ella. En el vuelo no nos dieron comida, solo una chocolatina y una botella de agua para 11 horas. Cuando por fin llegué a casa a las once de la noche, decidí pedir comida a algún sitio porque en mi casa no había nada, y llamé a una empresa de comida a domicilio", comenzaba relatando el actor.

"Me dijeron que tardaban 20 minutos y como dos horas después, al no llegar, la reclame. Hice un comentario sobre que no me parecía bien, que quería mi tortilla y sonó un poco caprichoso. Alguna gente se ha enfadado. Me ha echado en cara que estamos en una pandemia y que no es un momento para ser caprichoso".

"Yo quería explicar mis circunstancias, porque mucha gente se ha sentido ofendida. Quiero aclarar que en ningún momento me estaba metiendo con los empleados, sino con la empresa y pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido o si he hecho daño a alguien. Entiendo el trabajo tan grande que están haciendo los trabajadores que dan servicio a estas empresas y no me estaba metiendo con ellos. Hoy iré al supermercado a por patatas y huevos y me haré yo una tortilla", finaliza.

En el vídeo de arriba puedes encontrar las capturas de la conversación de Jon Kortajarena.

