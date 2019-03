Joel Bosqued sobre su relación con Blanca Suárez: "Nunca se sabe"

La imagen de Joel Bosqued dándose un beso con Blanca Suárez confirmaba lo que era un secreto a voces: su noviazgo. Pese a que ambos jugaron al despiste durante un año, y lo siguen haciendo, la apertura de la nueva tienda de Kiabi en el centro comercial Parquesur, Leganés, ha sido la mejor ocasión para preguntarle al actor sobre su romance.

Evitando responder con claridad sobre el tema, Bosqued no aclara qué le ha conquistado de la protagonista de 'El Bar': "No se sabe". Pese a que no dio muchas explicaciones aseguró "estar muy bien". Sobre sus nuevos proyectos, el intérprete protagoniza la serie 'La sonata del silencio'. Además, tiene más propuestas entre manos pero no puede adelantar nada y afirma que intenta aceptar cada guion que le proponen: "Estoy en edad de hacer de todo lo que pueda. Tal y como están las cosas, el seleccionar es complicado porque hay mucha gente sin trabajo", revela a Europa Press.

Por otra parte, Jesús Castro también estuvo en el evento. Desde que hiciera su debut en 'El Niño', trabajo no le ha faltado al intérprete que tiene como asignatura pendiente el teatro: "Me apetecería hacer en un futuro. Compaginar tele y teatro es duro por las giras y en el caso de parar lo que sea, me gustaría hacerlo porque no me sentiré completo hasta que haga teatro". Además también ha protagonizado la nueva campaña de Xti junto a Alessandra Ambrosio: "Es espectacular y personalmente muy humilde", revela el gaditano. En cuanto a su estilo vistiendo, prefiere ir "más urbano y sport" en su día a día y en cuanto si suele seguir los consejos que le dan "no hace caso a nadie", mientras que Joel confiesa que "no se arregla mucho pero le gusta vestir bien".