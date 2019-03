Joel Bosqued, sobre su relación con Blanca Suárez: “Estoy soltero, no tengo pareja”

EL ACTOR NIEGA TENER UNA RELACIÓN

Ya sabemos lo que les gusta a los famosos jugar al despiste, pero esta vez ya no sabemos qué pensar. Si hace unos días era Blanca Suárez la que ni confirmaba ni desmentía su romance con Joel Bosqued, ahora él, durante un encuentro con ABC, ha dejado bien clarito que está soltero y no tiene pareja. Todo ello, a pesar de que ha sido pillado en varias ocasiones entrando y saliendo de casa de la actriz. ¿Están juntos o no?