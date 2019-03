Joel Bosqued no puede hablar sobre su relación con Blanca Suárez

Joel Bosqued ha viajado al FesTVal de Vitoria para presentar, junto al resto del elenco, su nueva serie: ‘La Sonata del Silencio’. Junto a Marta Etura, Fran Perea o Eduardo Noriega, el joven actor estuvo atendiendo a los medios.

Pero cuando los periodistas le preguntaron sobre sus vacaciones, que ha disfrutado en Filipinas y el sur de España en buena compañía, según sus propias palabras, y seguían insistiendo sobre el tema preguntando directamente sobre el gato que él y Blanca Suárez comparten, el intérprete decía entre evasivas: “Cómo es la colega, a mí me encantan los animales”.

Los reporteros seguían insistiendo sobre, y Joel contestaba: “Estoy sudando la gota gorda, me sabe fatal”. Además, aprovechando que está a punto de cumplir su primer año junto a Blanca, los periodistas seguían preguntando, pero él solo decía: “No sé, es complicado. Te sientes mal por no contestar pero no puedo”.

El actor no explicó el porqué de su silencio, pero lo que sí es cierto es que cuando mantuvo una relación con Andrea Duro, no se cortaba ni un pelo a la hora de posar con ella en los photocalls o en publicar imágenes en las redes sociales. ¿Qué está pasando ahora? ¿Le está prohibiendo Blanca que hable de lo suyo?