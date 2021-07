Joaquín Cortes gana la final de 'Mask Singer' tras su máscara de Erizo

Este jueves la segunda temporada de 'Mask Singer', programa de éxito de la cadena, llegó a su fin, una final que además ha batido el récord de audiencia. El ganador de esta segunda temporada fue el Erizo, bajo la máscara descubrimos atónitos su identidad, pues era Joaquín Cortes quien se proclamaba como el ganador de esta segunda edición dejando a todos completamente atónitos ya que en ningún momento durante el programa se mencionó su nombre...

Antes de conocer al triunfador se fueron quitando las máscaras cuatro de nuestros famosos. Uno de los más sorprendentes fue el descubrimiento de María Pombo, que era la máscara de Huevo. Ni sus seguidores ni el jurado daban crédito de que fuese ella, pues estos últimos creían que quien estaba dentro era Almudena Cid.

Pero la actuación más impactante de la noche fue la de Willy Bárcenas, el Plátano de la edición. Además, bajo la figura de Dama Centella se encontraba Tamara Gorro y Anne Igartiburu era la Monstruita, así se fueron revelando uno a uno a los famosos hasta llegar a proclamar el ganador... ¡Una noche de lo más emocionante!

Erizo dejó a todos alucinados con su interpretación de la canción 'La mordidita' de Ricky Martín, incluido a los jueces...

Joaquín Cortés no levantó ninguna sospecha sobre su identidad, nadie adivinó su nombre, creían que debajo de la máscara podían esconderse otros famosos como Antonio Carmona, Fran Rivera o Manuel Díaz 'El Cordobés'. Tras proclamarse ganador, después de un duelo con Willy Bárcenas, el bailarín quiso dedicar este premio a sus dos hijos: "Soy papá de un niño de dos meses y también de otro de dos años. Lo he hecho sobre todo por ellos", decía el intérprete que no ha pasado recientemente por un buen momento, pues hace un mes su segundo hijo tuvo que ser ingresado por un virus respiratorio.

