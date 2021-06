Jesús Castro justifica así su encontronazo con la prensa

Hace una semana Jesús Castro protagonizaba un desagradable encontronazo con la prensa. El actor gaditano daba vía libre a su lado más borde y poco empático dejando claro que si él no quería no se le grababa en la calle porque era de Vejer.

Lejos de esa cara poco agradable, Jesús tira de su sentido del humor más andaluz y explica que sus palabras fueron malinterpretadas, y justifica que al ser su tierra natal dicha localidad gaditana no es una persona acostumbrada a la presencia de las cámaras. "Me dijeron que yo decía cuidado conmigo que soy de Vejer y estaba manipulado, yo dije que tenía que tener en cuenta que soy de Vejer y no estoy acostumbrado a tener cámaras", argumentaba en un tono muy conciliador.

El actor es de Vejer de la Frontera, sí, y es cierto que en la localidad gaditana no sea habitual la presencia de prensa en la calle, pero también lo es que lleva siendo un rostro conocido desde que en el año 2014 protagonizara la película 'El Niño', si no se ha acostumbrado a la prensa, entrenamiento al menos ha tenido. Quizá en ese momento puntual se encontraba fuera de forma, como se encontró en el partido benéfico que disputó con otros famosos a favor de la fundación Cris y que tuvo lugar en el estadio Wanda Metropolitano el sábado. "Me he visto bastante cansado la verdad. Se nota que no hacía cardio, lo he notado", aseguraba el actor al finalizar el encuentro.

Pelillos a la mar y tras esta explicación, el actor ha seguido con su simpatía a pleno rendimiento y se ha aventurado a bromear con el apellido de Iker Casillas y de su novia, para hacer referencia al feliz momento que vive junto a Alba y lo completa que se encuentra su vida: "Es un conjunto, porque cuando faltan casillas, ¿os ha gustado no?, cuando faltan algunas cosas igual no terminas pero en este caso estoy bastante cubierto, muy contento, no me puedo quejar".

Más serio se pone a la hora de hablar de 'Masterchef', el concurso que, pese a que en él se elaboran delicias culinarias, no le ha dejado buen sabor de boca. Jesús les recomienda a las nuevas generaciones de aspirantes "que se lo curren mucho y que tengan suerte, que les va a hacer falta".

Con ganas de que el verano llegue, el actor se prepara para abrir fronteras e impulsar su carrera internacionalmente, eso sí, no sin antes dejar a su hijo Zeus, que es como llama cariñosamente a su perro, en manos de su madre, la cual se encuentra en su querida Vejer de la Frontera al margen de la prensa.

