La foto de Jesús Castro con su hermano en la que no diferenciarás quién es quién

Jesús Castro ha querido felicitar de una manera especial a su hermano por su cumpleaños. El actor ha compartido una foto de los dos junto a la que ha escrito unas bonitas palabras dirigidas a su “mejor amigo y mi mano derecha”.

“Más de veinte años ya, cuando aún recuerdo que querías jugar conmigo y los mayores y yo no te dejábamos… Hoy eres responsables, trabajador y cuidas de mamá y la niña cuando yo no estoy que por desgracia es más de lo que me gustaría”, se sincera Castro. Y añade: “Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti y que te quiero más que a nadie en este mundo”.

Pero lo que más llama la atención de la foto es lo muchísimo que se parecen, y es que Moisés, como se llama su hermano pequeño, tiene los mismos ojazos y el mismo atractivo que Jesús. Tanto que, en un primer vistazo, parecen dos gotas de agua.

Rápidamente la publicación se ha inundado de comentarios como “Qué guapos los dos” o “Me conformo con ser la cuñada de cualquiera de los dos”, y es que a las miles de seguidoras del intérprete no se les ha escapado lo muy guapo que es Moisés.

No es el único hermano o hermana guapo que las redes sociales de nuestras celebrities nos han descubierto. Las hermanas de Eva González, Lucía Villalón, Vicky Martín Berrocal o Georgina Rodríguez son claros ejemplos de que la belleza va en los genes.

Al igual que los hermanos de Zac Efron o Jessica Alba, cuya popularidad ha subido como la espuma gracias a salir a la luz que son 'hermanos de' y poseen tanto atractivo como ellos, además de parecerse mucho.

Más conocidos son los casos en los que el parecido es tanto que a veces les confunden entre ellos porque ambos son ya tan famosos que los seguidores no saben distinguir quién es quién en sus instantáneas. Claros ejemplos son los hermanos Chris y Liam Hemsworth, Mario y Óscar Casas, James y Dave Franco, Paco y María León o Jessica y Ashlee Simpson.