Jesús Castro habla de sus fotos publicadas con su novia Anabel: "Me ha sentado como el culo"

La semana pasada Cuore hacía pública la relación que Jesús Castro ha querido mantener en secreto. La revista revolucionaba el quiosco semanal publicando unas imágenes del actor de 'Mar de Plástico' junto a su novia Anabel, conocida por su participación en un programa de televisión.

La joven pareja era fotografiada paseando por los alrededores de la casa que el actor tiene en Madrid. La revista asegura además que Anabel ya conoce a toda la familia del artista por lo que podríamos decir que no hay dudas sobre que lo suyo sea algo serio.

Una exclusiva que no ha sentado al actor muy bien, y así se lo ha declarado al portal de noticias Bekia: "Como el culo me ha sentado, no me gusta salir, no me gusta que se hable de mi vida privada, porque mi vida privada queda de puertas para dentro, pero bueno, mientras que no me pillen... tienen suerte de que no les pillo".