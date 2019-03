Jesús Castro y Andrea del Río de 'Mar de Plástico' escriben su carta a los Reyes Magos

Tras finalizar la primera temporada de la exitosa serie de Antena 3, 'Mar de Plástico', dos de los protagonistas de una de las tramas de la serie que más han enganchado al público han protagonizado un reportaje de lo más navideño para El País, hablamos de Jesús Castro y Andrea del Río.

Los actores han posado para el magazine y han hablado sobre cómo viven esta época tan familiar del año, la Navidad. Para Jesús es una época que hay que vivir en familia, así lo revelaba el actor a la revista: "Me gustan estos días porque estoy con mis padres, con mi hermano, que acaba de cumplir 18 años, y con mi hermana, que es la princesa de la casa y tiene 8; pero es un poco triste. Ahora hay gente que ya no está y, como esos días eran los que siempre pasaban contigo, los echas de menos".

Además, los actores han aprovechado para escribir su carta a los Reyes Magos. El actor, muy sensibilizado con la crisis que está atravesando nuestro país, ha confesado que uno de sus deseos sería que muchas de esas familias que sufren necesidades dejasen de pasarlas. También ha pedido a los Reyes trabajo, trabajo y trabajo: "Trabajar a secas, películas, series, todo lo que venga será genial. Soy consciente de que estoy empezando y de que me queda mucho por aprender".

Un deseo con el que coincide con su compañera de serie, Andrea del Río: "Seguir trabajando, me da igual teatro que cine que televisión. Y salud. Para mí y para los que me rodean. Eso es lo que pido". Con mismos deseos, no es de extrañar que los actores muestren esa complicidad al otro lado de la pantalla.