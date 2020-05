Jessica Goicoechea ha querido responder a sus seguidores a las preguntas que le han lanzado a través de su Instagram Stories, estando la mayoría de ellas relacionadas con la supuesta agresión que la influencer sufrió a manos de su expareja, el modelo River Viiperi.

Jessica se ha sincerado sobre su situación actual. Asegura que está recibiendo ayuda psicológica y ha querido enviar un mensaje al que fuera su novio: "Solo los cobardes necesitan de la mentira para eludir la realidad".

Asegura además: "Lo que no entiendo es cómo no me he quedado calva ya en estos dos años con tanto disgusto", y afirma que pese a todo lo malo que ha vivido: "Vuelvo a ser dueña de mi vida y a quererme y valorarme como me merezco".

Jessica anima además a las chicas que se encuentran viviendo una relación tóxica a que salgan de ella: "Es normal que al principio asuste alejarse, pero cuanto antes lo hagas mejor. Hay que ser valiente y luchar por nuestra felicidad".

Además ha revelado que próximamente se mudará de Barcelona a otra ciudad, lo que supondrá que se alejará de la casa en la que vivió con River. Lo hará junto a sus dos mascotas, Dollar y Balú, que actualmente se encuentran en Málaga, donde viven con su madre.

